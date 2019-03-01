Власти Вологодской области создали резерв на 166 млн рублей при подготовке к паводку

ТАСС, 1 марта. Правительство Вологодской области сформировало резерв из материальных и финансовых ресурсов на 166 млн рублей в ходе подготовки к предстоящему весеннему половодью. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы губернатора области.

"В областном бюджете предусмотрены средства на организацию воздушного патрулирования и разведки ледовой обстановки, создан резерв материальных и финансовых ресурсов на сумму 166 млн рублей", - процитировала пресс-служба губернатора области Олега Кувшинникова.

В прошлом году резерв фонда правительства области и муниципалитетов превысил 135 млн рублей, резерв материальных ресурсов - более 154 млн рублей.

Сильное наводнение наблюдалось в городе Великий Устюг в 2016 году, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,3 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей. Впоследствии из федерального бюджета им было выплачено более 800 млн рублей компенсаций. После серьезных разрушений 2016 года в районе Великого Устюга проводятся масштабные работы по углублению дна рек, берегоукрепительные работы, что позволило городу благополучно пережить паводок в 2017 и в 2018 годах без подтоплений.

В этом году подтопление грозит более 70 населенным пунктам с населением в 20 тыс. человек в 14 муниципалитетах области. Наиболее опасная ситуация может сложиться в северо- восточной территории области, в акватории рек Сухона и Северная Двина.