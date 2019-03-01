Школам и детсадам предложат новые методики социально-эмоционального развития детей

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" в партнерстве с корпорацией "Российский учебник" разрабатывают учебно-методический комплекс для школ и детских садов "Социально-эмоциональное развитие детей", сообщила в пятницу в ходе форума EDU Russia - "Образование России" директор по цифровым коммуникациям "Росучебника" Екатерина Латыпова.

Проект является частью комплексной программы по развитию личностного потенциала. Ее с 2018 года в российских школах и детсадах реализует фонд "Вклад в будущее".

"Исторически научные разработки в области эмоционального интеллекта нашли свое применение в сфере профессионального развития и бизнеса, со временем появились первые аналогичные разработки в сфере образования. Как научиться понимать эмоции, управлять своим психологическим состоянием и лучше взаимодействовать с другими? Этому можно и нужно обучить ребенка с самого раннего возраста", - сказала Латыпова.

По мнению Латыповой, уникальность образовательной программы по социально-эмоциональному развитию детей в том, что она обеспечивает комплексный подход, ориентированный на достижение устойчивого эффекта в развитии коммуникативных и эмоциональных навыков у ребенка.

"Эффективность внедрения программы зависит, прежде всего от педагога, который является ключевым партнером этого проекта. Поэтому, помимо учебно-методического комплекта, для всех уровней образования разработана программа подготовки и развития самого педагога. В этом году в программу повышения квалификации включены педагогические коллективы двух пилотных регионов - Ярославской и Калужской областей", - сказала Латыпова.

Она считает, что появление программы сегодня как нельзя лучше отвечает запросу государственной политики и майским указам президента РФ Владимира Путина, где говорится о развитии и воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности.

О "Росучебнике" и фонде "Вклад в будущее"

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "ВЕНТАНА-ГРАФ", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу учебно-методических комплектов и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" создан Сбербанком в 2015 году для поддержки развития российского образования с учетом вызовов XXI века и развитие инклюзивной среды, обеспечивающей членам общества равные возможности самореализации и полноценной жизнедеятельности вне зависимости от особенностей развития и здоровья.

Международный образовательный форум EDU Russia "Образование России" проходит с 28 февраля по 1 марта в выставочном центре "Казань Экспо". На мероприятии представители системы образования обсуждают проблемы развития сферы в регионах страны.