В Transparency International заявили, что Киев рискует потерять безвизовый режим с ЕС

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Украина рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), если не восстановит норму об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение, которая была отменена решением Конституционного суда страны. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе Transparency International.

"Должностные лица, обвиняемые в коррупции, должны быть привлечены к ответственности, а верховенство права должно быть восстановлено. Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены, что будет препятствовать экономическому развитию страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В организации призвали украинское правительство взять ответственность за дела о незаконном обогащении, которые следователи вынуждены будут закрыть из-за решения Конституционного суда.

26 февраля Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствуют принципам верховенства права. Свое решение суд объяснил тем, что статья нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Решение суда вызвало резкую критику. Ведущие общественные организации страны опубликовали заявление, в котором говорится, что отмена статьи, по сути, будет означать отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. В Европейском союзе заявили, что аргументы суда, принявшего решение об отмене статьи о незаконном обогащении, могут быть ошибочными.

На этом фоне президент Украины Петр Порошенко в четверг внес в Верховную раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.