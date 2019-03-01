{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Константинополь отказался обсуждать украинский раскол на всеправославном уровне

По мнению Константинопольского патриарха Варфоломея, такое собрание будет бесполезным

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос. Об этом Константинопольский патриарх Варфоломей заявил в ответ на соответствующее письмо Антиохийского патриарха Иоанна.

"Мы вас информируем, что после того, как четыре православных церкви с церковной и богословской точки зрения без причины отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - говорится в тексте письма.

По утверждению Варфоломея, Константинополь, "следуя церковной традиции и канонам, наградил автокефалией церковь Украины тем же способом, как получили внутреннюю администрацию все другие новосозданные автокефальные церкви".

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле 2018 года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

В настоящее время ни одна поместная церковь не признала эту церковь.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Минздрав предложил утвердить правила медобследования для будущих охранников
Согласно проекту приказа, освидетельствование проводится один раз в год как за счет личных средств граждан, так и за счет средств работодателя
Читать полностью