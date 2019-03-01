Константинополь отказался обсуждать украинский раскол на всеправославном уровне

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Константинопольский патриархат не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос. Об этом Константинопольский патриарх Варфоломей заявил в ответ на соответствующее письмо Антиохийского патриарха Иоанна.

"Мы вас информируем, что после того, как четыре православных церкви с церковной и богословской точки зрения без причины отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом", - говорится в тексте письма.

По утверждению Варфоломея, Константинополь, "следуя церковной традиции и канонам, наградил автокефалией церковь Украины тем же способом, как получили внутреннюю администрацию все другие новосозданные автокефальные церкви".

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле 2018 года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

В настоящее время ни одна поместная церковь не признала эту церковь.