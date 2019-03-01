Похищенного из лагеря беженцев на Ближнем Востоке ребенка россиянки спасли

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Сын жительницы Дагестана, похищенный ранее из лагеря беженцев на Ближнем Востоке, помещен в безопасное место в зоне конфликта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Несколько дней назад ко мне за помощью обратилась жительница Дагестана Нурьяна Ибрагимова. Через соцсети она просила найти и спасти ее сына Хадиса Ибрагимова, похищенного неизвестными из лагеря на Ближнем Востоке. Сейчас имею возможность сообщить Нурьяне и миллионам граждан России, которых не оставила равнодушными судьба мальчика, что Хадис спасен. Он доставлен в безопасное место в одном из государств в зоне военного конфликта, его жизни ничто не угрожает", - написал он в своем Тelegram-канале.