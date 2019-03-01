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Глава Дагестана утром выедет для оказания помощи в село, где произошел пожар

Он сообщил, что всех пострадавших от возгорания разместили в мечети и в жилых домах у родственников

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что утром планирует быть в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района республики, где произошел пожар, для оказание помощи.

"Планирую утром там быть и на месте будем оказывать помощь людям и предпринимать необходимые действия, чтобы оказать помощь как можно быстрее и ввести в рабочее состояние жизнь в поселке", - сказал Васильев корреспонденту ТАСС. Он добавил, что будет осуществлен осмотр места происшествия, и начнет работу группа по оценке ущерба.

Также Васильев рассказал, что пострадавших в результате пожара разместили в мечети и жилых домах у родственников.

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