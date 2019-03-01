Более 20 взрослых и детей остались без жилья после пожара в дагестанском селе

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

"Без жилья остались 14 взрослых и восемь детей", - сказал он.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что в результате пожара, который начался около 21:00 мск 1 марта, сгорели 17 домов и 14 хозяйственных строений. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения. В субботу Васильев планирует выехать в село для оказания помощи потерявшим жилье.

Село расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, находится на высоте около 3 тыс. м. В селе Тисси-Ахитли проживают около 300 человек.