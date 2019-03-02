Презентация сборника "ШОС в современном мире" прошла в секретариате организации в Пекине

ПЕКИН, 2 марта. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Презентация сборника "ШОС в современном мире 2016-2018. Шанхайская организация сотрудничества в сообщениях ТАСС" состоялась в пятницу в секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Китая.

В церемонии приняли участие генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, чрезвычайные и полномочные послы стран ШОС в КНР, а также национальные координаторы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, журналисты китайских и иностранных СМИ.

В книге представлены сообщения ТАСС о ШОС, выпущенные на новостную ленту агентства в период с 2016 по 2018 год. Сборник поделен на главы и охватывает различные направления деятельности организации - от борьбы с терроризмом и экстремизмом, решения экономических задач, до укрепления культурного диалога между странами-участницами и политики ШОС в отношении молодежи.

Как сказал генеральный секретарь организации Владимир Норов, "книга является полезным справочным пособием, обращенным не только к политикам и дипломатам, специалистам и экспертам, но и ко всем, кто интересуется деятельностью ШОС".

"На ленте ТАСС фактическая история Шанхайской организации сотрудничества представлена во всей ее полноте и правдивости, - указал генсек. - Поэтому мы высоко ценим слово ТАСС, ибо оно объективно и наглядно отражает многовекторную деятельность организации". Он также отметил, что "издание сборника "ШОС в современном мире" в очередной раз позволяет констатировать, что отношения между международной организацией и информационным агентством развиваются эффективно и плодотворно".

Знаковый период в истории ШОС

Как сказал присутствующий на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов, "ТАСС и ШОС - это два широко известных бренда, узнаваемых во всех мировых столицах". "Крупнейшая региональная международная организация и одно из ведущих российских информагентств со славной историей и высокими стандартами журналистики нашли весомую тему для плодотворного взаимодействия, - сказал посол. - Ею стал презентуемый сборник "ШОС в современном мире 2016-2018. Шанхайская организация сотрудничества в сообщениях ТАСС".

Денисов также указал на важность временного периода, охваченного книгой. По его словам, эти три года стали "знаковыми для организации", так как включили в себя присоединение Индии и Пакистана в качестве полноправных членов, "а значит расширение географического ареала ШОС и повышение узнаваемости организации на международной арене".

ТАСС ждет новостей

В свою очередь генеральный директор агентства Сергей Михайлов указал на то, что "ШОС и ТАСС связывают многолетние, очень теплые узы". "ТАСС отражает работу организации, мы внимательно наблюдаем за деятельностью ШОС, все время следуем ей, поэтому все эти сообщения [собранные в книге] и появились на новостной ленте", - пояснил он.

По словам гендиректора, на протяжении трех лет ТАСС ежедневно выпускал "как минимум одно, а то и несколько сообщений" об организации. За три года, как уточнил Михайлов, было опубликовано свыше 7,5 тыс. материалов.

"Будучи собранными воедино, сообщения формируют представление, какой колоссальный человеческий труд стоит за этими тремя буквами - за аббревиатурой ШОС, - отметил глава информагентства. - Поэтому книга пролила новый свет и выделила новые нюансы в деятельности Шанхайской организации сотрудничества".

Михайлов также выразил надежду на то, что по итогам последующих трех лет сотрудничество ТАСС и ШОС позволит выпустить не один, а два тома новостных сообщений. "Мы к этой работе готовы, - заявил генеральный директор, - и ждем новостей".

Впервые презентация сборника "ШОС в современном мире 2016-2018. Шанхайская организация сотрудничества в сообщениях ТАСС" прошла в конце января в главном офисе агентства в Москве. В церемонии приняли участие генеральный секретарь ШОС в 2016-2018 годах Рашид Алимов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, посол КНР в Москве Ли Хуэй.

В 2016 году информационное агентство ТАСС и секретариат ШОС подписали Меморандум об информационном сотрудничестве. По словам Михайлова, в ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым в Пекине стороны в том числе обсудили планы совместной будущей работы, среди которых принятие новой редакции соглашения о сотрудничестве, а также вопросы освещения саммита ШОС в городе Челябинске в 2020 году.