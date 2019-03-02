Спортивно-реабилитационный центр для детей с ДЦП создадут в Шерегеше

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 2 марта. / ТАСС/. Туристический спортивно-реабилитационный Центр для детей с ДЦП и другими заболеваниями планируется создать в Кузбассе в горнолыжном комплексе Шерегеш. На его площадке смогут быть реализованы программы спортивной реабилитации, практика которых широко развита в Кемеровской области, рассказала ТАСС Наталья Белоголовцева, руководитель Всероссийской социальной программы "Лыжи мечты".

"Лыжи мечты" - программа терапевтического горнолыжного спорта для реабилитации детей-инвалидов. В 2014 году проект стартовал в Кемеровской области, сейчас по программе занимаются 7 тыс. детей в разных регионах страны. Инструкторы используют запатентованное реабилитационное оборудование для занятия горными лыжами детей с ограниченными возможностями здоровья.

"В Шерегеше уникальные климатические и ландшафтные условия и учитывая, что люди со всей страны едут в Шерегеш, было бы правильно думать о создании спортивно-реабилитационных центров с использованием горнолыжных технологий именно здесь, есть все основания сделать такой центр полезным для региона", - сказала Белоголовцева.

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) готова поддержать идею создания горнолыжного реабилитационного центра по программе "Лыжи мечты" в Шерегеше, сообщила ТАСС Марьяна Лисовая, исполнительный директор Фонда "СУЭК-Регионам". Инициаторы идеи отмечают, что благодаря созданию центра семьи с детьми-инвалидами со всей страны смогут приезжать в Шерегеш и проходить комплексную долговременную реабилитацию с инструкторами и медиками.

"Мы будет развивать Таштагол (горнолыжный комплекс Шерегеш располагается в Таштагольском районе Кемеровской области - прим. ТАСС), будем рассматривать возможность, если администрация пойдет навстречу, создания туристического адаптационного центра реабилитации, он нужен, важно, чтобы там присутствовала медицина, а не только инструкторы", - сказала Лисовая.

При поддержке СУЭКа программа "Лыжи мечты" реализуется в 30 субъектах страны, в 2019 году её новой региональной площадкой станет поселок Шерловая гора в Забайкальском крае.