Зюганов рассказал о письме, которое Алферов написал Путину и Медведеву перед смертью

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Академик, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов незадолго до своей смерти написал письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву о развитии науки в России. Об этом сообщил в субботу ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я у него был в больнице, он долечивался. Должен сказать, мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки", - сказал политик.