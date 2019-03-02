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Зюганов рассказал о письме, которое Алферов написал Путину и Медведеву перед смертью

По словам лидера КПРФ, академик написал письмо о развитии науки в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Академик, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов незадолго до своей смерти написал письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву о развитии науки в России. Об этом сообщил в субботу ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я у него был в больнице, он долечивался. Должен сказать, мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки", - сказал политик.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияАлфёров, Жорес Иванович
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