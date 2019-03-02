Второй международный женский форум планируется провести в Кемерове в 2021 году

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 2 марта. / ТАСС/. Международный женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов", который впервые прошел в Новокузнецке 1-2 марта, станет регулярным и состоится снова в Кемерове в 2021 году, сказала журналистам организатор форума, председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева.

"Форум прошел, на мой взгляд, успешно, и мы будем предлагать и инициировать проведение его через три года в 2021 году, как раз это символично совпадает с празднованием 300-летия [с начала промышленного освоения] Кузбасса, в преддверии этого праздника мы будем проводить такой форум", - сказала Цивилева.

В первом международном форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" приняли участие гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества. Инициативы и предложения, заявленные участниками на площадках форума, лягут в основу дорожной карты, работа по которой продолжится вне рамок женского форума.