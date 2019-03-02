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Делегация ТАСС пообщалась в агентстве "Синьхуа" с виртуальными телеведущими

Представители ТАСС также обсудили с руководителями изданий "Жэньминь жибао" и "Гуанминь жибао" сотрудничество российских и китайских СМИ

ПЕКИН, 2 марта. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов/. Робот-редактор и виртуальные телеведущие стали "собеседниками" генерального директора ТАСС Сергея Михайлова и первого заместителя генерального директора Михаила Гусмана в штаб-квартире агентства "Синьхуа" в Пекине.

Юноша и девушка на большом дисплее рассказали делегации тассовцев об истории своего создания креативными разработчиками ведущего информационного агентства Китая и использовании новейших технологий в медийной сфере.

При этом виртуальные собеседники удивили присутствующих живой мимикой, а также естественной и вполне уместной жестикуляцией.

Делегация ТАСС в ходе трехдневного визита в КНР побывала в редакциях газет "Жэньминь жибао" и "Гуанминь жибао", где провела разговор с руководителями этих изданий о сотрудничестве российских и китайских СМИ.

Руководство ТАСС поделилось с китайскими коллегами своими планами, уделив особое внимание инновациям в сфере производства современного медиаконтента.

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