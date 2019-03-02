Глава МИД Германии поздравил Михаила Горбачева с 88-летием

ТАСС, 2 марта. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поздравил Михаила Горбачева с 88-летием.

"Он отец гласности и перестройки, он положил конец холодной войне и внес значительный вклад в объединение Германии. Михаил Горбачев - выдающийся государственный деятель, который до сих пор выступает за мир. Мои поздравления с 88-м днем рождения!" - написал министр в субботу в Twitter.

Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 88 лет. Советский политический и государственный деятель стал последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991) и первым и единственным президентом СССР (1990-1991). Горбачев - лауреат Нобелевской премии мира (1990).