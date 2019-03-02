Фурсенко заявил, что Алферов всегда отстаивал первенство советской и российской науки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Академик Жорес Алферов был принципиальным человеком, чья позиция вызывала уважение не только в России, но и за рубежом. Определяющим для него был ориентир на первенство страны в области научных достижений, сказал ТАСС в субботу экс-министр образования и науки РФ, помощник президента России Андрей Фурсенко.

Академик Российской академии наук (РАН), нобелевский лауреат Жорес Алферов умер в ночь на 2-е марта.

"Он до самого последнего времени ставил вопрос о том, в каких вопросах российская наука сегодня могла бы оказаться на передовых позициях, где мы могли бы оказаться первыми. Именно так. Не догонять, а оказаться первыми", - сказал Фурсенко.

Он отметил, что Алферов был человеком жестких принципов и убеждений, которые вызывали уважение даже у его оппонентов и "очень много сделал для поднятия авторитета советской и российской науки в мире". "Он очень тонко чувствовал все ключевые приоритеты и направления в мире, которые должны были быть наиболее важными даже не сегодня, а завтра. Важны для развития и российской, и мировой науки", - добавил собеседник ТАСС.

Фурсенко отметил, что личный авторитет Алферова сыграл роль в присуждении ему Нобелевской премии наряду с научными достижениями.

"Это, конечно, была по-человечески очень яркая фигура. Он был разносторонний, образованный, ему очень многое было интересно, не только в области физики <...> Наверное, сегодня практически нет сопоставимых по масштабу фигур в российской науке", - отметил помощник президента РФ.

Работа с молодежью

Фурсенко считает, что Россия может надеяться на появление новых нобелевских лауреатов в области физики.

"Надежда всегда есть. Школа Алферова - это те школьники, которых он воспитывал, студенты, которых он привлек в науку, те направления, которые он поддерживал, развивал", - заявил Фурсенко, отметив, что воля Алферова к достижению целей в самых сложных условиях должна быть примером для молодых ученых.