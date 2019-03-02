Путин и Медведев поздравили Болгарию с Днем освобождения от османского ига

СОФИЯ, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили болгарских коллег Румена Радева и Бойко Борисова с Национальным праздником - 141-й годовщиной победы в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов и освобождения Болгарии от османского рабства. Тексты приветствий распространили в субботу пресс-службы президента и правительства Болгарии.

"Примите сердечные поздравления с Национальным праздником Республики Болгария - Днем Освобождения от османского ига. В памяти наших народов навсегда останется бессмертный подвиг русских солдат и болгарских ополченцев, которые героически сражались за свободу и независимость Болгарии", - написал Путин. Президент России выразил уверенность, что общие исторические традиции братской дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная близость, будут надежной основой развития и всестороннего сотрудничества между государствами.

Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что "активная работа правительств России и Болгарии поможет укреплению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах и создаст благоприятные условия развития проектов в области инфраструктуры, промышленности науки и культуры".