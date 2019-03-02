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Умер Жорес Алферов

Похороны Жореса Алферова пройдут 5 марта

Прощание состоится в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Похороны нобелевского лауреата Жореса Алферова состоятся 5 марта, прощание с академиком пройдет в тот же день в Санкт-Петербургском Научном центре РАН, сообщил ТАСС в субботу Григорий Двас, главный ученый секретарь Санкт-Петербургского Научного центра РАН, президиум которого возглавлял академик.

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Ранее сообщалось, что Алферов будет похоронен на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом.

"Семья предполагает осуществить захоронение во вторник на Комаровском кладбище, - сказал Двас. - Прощание пройдет в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной, в актовом зале".

Лауреат Нобелевской премии, академик Российской академии наук (РАН) Жорес Алферов умер в ночь на 2 марта на 89-м году жизни.

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РоссияСанкт-ПетербургАлфёров, Жорес ИвановичУмер Жорес Алферов
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