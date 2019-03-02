Митрополит Иларион: власть в Киеве утратила интерес к Константинопольскому патриархату

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Константинопольский патриархат стал неинтересен украинской власти, так как выполнил свою задачу в ее понимании. Такое мнение высказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"Думаю, что для украинской власти Константинополь стал неинтересен после того, как он выполнил свое дело и предоставил так называемый томос об автокефалии главе раскольников. Я думаю, что если Константинополь хотел что-то получить от Украины, то это, наверное, надо было делать до того, как был выдан томос. Вряд ли теперь что-то они получат сверх того, что уже получили", - сказал митрополит Иларион.

По его словам, Константинопольскому патриархату не удастся отозвать томос, "сохранив лицо". "Если теперь все это отыгрывать назад, то вряд ли Константинополь на это пойдет. Даже отсутствие видимой поддержки со стороны поместных православных церквей не останавливает Константинополь в том, чтобы продолжать идти тем же путем, по которому он начал идти немногим менее года назад, когда объявил о создании украинской автокефальной церкви", - добавил митрополит Иларион, отметив, что "что этот проект провалился по многим параметрам" и большинство православных верующих на Украине не приняли решения об автокефалии.

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил , что не будет выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос. По утверждению Варфоломея, Константинополь, "следуя церковной традиции и канонам, наградил автокефалией церковь Украины тем же способом, как получили внутреннюю администрацию все другие новосозданные автокефальные церкви". В настоящее время ни одна поместная церковь не признала эту церковь.