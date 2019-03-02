СМИ: жители КНДР отметили праздник посадки деревьев "Сиксуджоль"

ПХЕНЬЯН, 2 марта. /ТАСС/. Жители КНДР отметили в субботу национальный праздник "Сиксуджоль", что в переводе с корейского означает день посадки деревьев. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемонии посадки саженцев с большим размахом прошли по всей народной республике. В них приняли участие десятки тысяч человек, в том числе представители высшего партийного и государственного руководства. По информации агентства, в Пхеньяне вместе с трудящимися, студентами и школьниками деревья посадил премьер-министр КНДР Пак Бон Дю. Отмечается, что в ходе праздника в народной республике было высажено более 2,8 млн саженцев.

Жители КНДР отмечают праздник "Сиксуджоль" уже более 70 лет. Эту традицию заложил основатель народной республики Ким Ир Сен, когда 2 марта 1946 года он посадил на холме Моранбон в центре Пхеньяна магнолию, которая считается символом страны.

Причиной создания такого праздника и массового народного движения по посадке деревьев стали итоги японской оккупации Корейского полуострова в период с 1910 по 1945 годы. Как отмечают историки, японцы варварски уничтожали лесные насаждения Кореи и вывозили ценную древесину для хозяйственных нужд Японии. В результате действий оккупационных властей к моменту освобождения Корейского полуострова больше трети всех лесов страны были вырублены, а многие территории были полностью лишены зеленых насаждений.

Начиная с 1946 года, массовые посадки деревьев проходят в КНДР ежегодно. Благодаря инициативе Ким Ир Сена и установленного им праздника "Сиксуджоль", к процессу возрождения лесов приобщилось практически все население народной республики. Как отмечают ученые, высадка сотен тысяч саженцев улучшает экологию, а также снижает вероятность песчаных бурь.

В нынешнем году накануне праздника власти КНДР передали российскому посольству в Пхеньяне 20 яблонь. Это саженцы самого вкусного, тэдонганского сорта. Подаренные деревья позволят обновить сад, который более 40 лет растет на территории дипломатической миссии России в КНДР.