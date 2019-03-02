Ученый, оратор, патриот. В регионах России скорбят в связи со смертью Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Деятели науки, общественность и власти регионов РФ отмечают огромный вклад академика, нобелевского лауреата Жореса Алферова в отечественную и мировую науку и в общественную жизнь России. Большинство из них запомнили его как человека с активной гражданской позицией и неиссякаемой энергией.

Жорес Алферов ушел из жизни вечером 1 марта после болезни.

Опередил время

Ученые из региональных отделений Российской академии наук (РАН) назвали уход из жизни Алферова невосполнимой потерей.

"Это грандиозная потеря для науки. Велика его роль в становлении Санкт-Петербургского научного центра, который он много лет возглавлял", - сообщил ТАСС президент Уральского отделения РАН (УрО РАН) Валерий Чарушин.

Он отметил, что Алферов стал одним из первых лауреатов Демидовской премии после ее возрождения в 1992 году.

"Алферов одним из первых в 1999 году получил Демидовскую премию после ее возрождения и получил ее несколькими годами ранее, чем Нобелевскую <...> Мы знали, что он болен, не появлялся на собраниях в последние годы, но была надежда на улучшение", - добавил собеседник агентства.

В Сибирском отделении РАН считают, что Алферов запомнится не только как великий ученый, но и как государственный и общественный деятель и хороший педагог.

"Он учитель, он политик <...> Это человек, который вел очень активный образ жизни <...> Он опередил время", - сказал ТАСС директор Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН Александр Латышев.

Директор Института физики отметил, что Алферов обладал уникальным талантом и мог заинтересовать своими выступлениями даже тех людей, которые были далеки от науки.

"Жорес Иванович обладал колоссальным ораторским искусством. Все, кто слушал, просто влюблялись в него. [По тому] как он доносил свою мысль, как он мог очень четко поставить цель, четко объяснить, четко выдать информацию, становилось понятно, зачем, почему и как происходят те или иные процессы. Это действительно огромный талант, он обладал колоссальнойй памятью, вспоминал с удивительной точностью разные эпизоды из жизни и науки", - сказал собеседник агентства.

Именная аудитория

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Алферова выражают и вузы, в которых ученый не раз выступал с лекциями. В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) академик Жорес Алферов побывал в марте 2012 года. Он познакомился с работой ЦКП НО "Арктика", посетил Центр космического мониторинга Арктики и выступил перед студентами САФУ с публичной лекцией на тему: "Полупроводниковая революция в ХХ веке".