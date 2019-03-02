Ученый, оратор, патриот. В регионах России скорбят в связи со смертью Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Деятели науки, общественность и власти регионов РФ отмечают огромный вклад академика, нобелевского лауреата Жореса Алферова в отечественную и мировую науку и в общественную жизнь России. Большинство из них запомнили его как человека с активной гражданской позицией и неиссякаемой энергией.
Жорес Алферов ушел из жизни вечером 1 марта после болезни.
Опередил время
Ученые из региональных отделений Российской академии наук (РАН) назвали уход из жизни Алферова невосполнимой потерей.
"Это грандиозная потеря для науки. Велика его роль в становлении Санкт-Петербургского научного центра, который он много лет возглавлял", - сообщил ТАСС президент Уральского отделения РАН (УрО РАН) Валерий Чарушин.
Он отметил, что Алферов стал одним из первых лауреатов Демидовской премии после ее возрождения в 1992 году.
"Алферов одним из первых в 1999 году получил Демидовскую премию после ее возрождения и получил ее несколькими годами ранее, чем Нобелевскую <...> Мы знали, что он болен, не появлялся на собраниях в последние годы, но была надежда на улучшение", - добавил собеседник агентства.
В Сибирском отделении РАН считают, что Алферов запомнится не только как великий ученый, но и как государственный и общественный деятель и хороший педагог.
"Он учитель, он политик <...> Это человек, который вел очень активный образ жизни <...> Он опередил время", - сказал ТАСС директор Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН Александр Латышев.
Директор Института физики отметил, что Алферов обладал уникальным талантом и мог заинтересовать своими выступлениями даже тех людей, которые были далеки от науки.
"Жорес Иванович обладал колоссальным ораторским искусством. Все, кто слушал, просто влюблялись в него. [По тому] как он доносил свою мысль, как он мог очень четко поставить цель, четко объяснить, четко выдать информацию, становилось понятно, зачем, почему и как происходят те или иные процессы. Это действительно огромный талант, он обладал колоссальнойй памятью, вспоминал с удивительной точностью разные эпизоды из жизни и науки", - сказал собеседник агентства.
Именная аудитория
Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Алферова выражают и вузы, в которых ученый не раз выступал с лекциями. В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) академик Жорес Алферов побывал в марте 2012 года. Он познакомился с работой ЦКП НО "Арктика", посетил Центр космического мониторинга Арктики и выступил перед студентами САФУ с публичной лекцией на тему: "Полупроводниковая революция в ХХ веке".
"Академик живо интересовался разработками наших молодых ученых, в том числе в области исследований структуры льда, растительных полимеров, высоко оценил нашу лабораторную базу. В книге почетных гостей он оставил запись: "Главная ценность - это ваши молодые сотрудники. Успехов вам, и желаю быть лидерами в своем деле!", - рассказала ТАСС ректор САФУ Елена Кудряшова.
Директор физико-математической школы (ФМШ) Новосибирского государственного университета Николай Яворский сказал ТАСС, что Алферов мог заинтересовать своими выступлениями даже школьников.
"Жорес Иванович два раза был в ФМШ и встречался с нашими детьми. Он оставил очень яркое впечатление, поскольку был очень нетривиальным человеком. Это был выдающийся человек с активной гражданской позицией, стойкий, всю жизнь отдавший науке, ну и, конечно, патриот нашей Родины, вечная ему память", - сказал Яворский.
Ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко отметил, что в вузе намерены увековечить память великого ученого, который был почетным профессором этого вуза.
"Мы хотели сделать именную аудиторию Алферова, когда не так давно его приглашали в Ульяновск, но он не смог приехать из-за проблем со здоровьем. На физтехе есть специальность "микроэлектроника", думаю, [имя Алферова] будет присвоено ... одной из лекционных аудиторий", - сказал Костишко ТАСС.
Неиссякаемая энергия и дар убеждения
В Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта Алферова помнят как человека с неиссякаемой энергией.
"Жорес Алфeров выступал в университете с открытой лекцией "Эффективная генерация и преобразование света" посвященной Международному году света и световых технологий в апреле 2015 года. Общение с ученым оставило сильное впечатление, поразило то, что он читал огромную лекцию, двухчасовую, и ни разу не присел, несмотря на возраст", - рассказал ТАСС директор института физико-математических наук и информационных технологий БФУ Артем Юров.
Ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета Владимир Литвиненко отметил, что Алферов обладал уникальным даром убеждения.
"Жорес Иванович умел очень увлекательно говорить, был настоящим русским интеллигентом. И то, что всегда отличало его - это умение донести собственное мнение и в стенах Госдумы, и на уровне города, и на уровне страны. Безусловно, это был уникальный человек", - сказал ТАСС Литвиненко.
Свои соболезнования по поводу ухода из жизни Алферова также выразили в Самарском государственном университете, Казанском федеральном университете и других вузах России.
Потрясение от утраты
Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцац в тексте соболезнования отметил, что был глубоко потрясен новостью о смерти Алферова.
"Глубоко потрясен известием о смерти Жореса Ивановича Алферова. Уход их жизни Жореса Ивановича - невосполнимая потеря для нашей страны. С его именем связаны прорывные открытия в области физики, получившие достойную оценку и признание мировым научным сообществом", - говорится в тексте соболезнования на сайте полпредства.
Соболезнования в связи со смертью ученого выразил и временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Жорес Алферов был почетным гражданином Петербурга.
"Он был ярчайшим представителем и продолжателем лучших традиций ленинградской-петербургской академической школы. Его знали, уважали и ценили не только коллеги-ученые, но и все петербуржцы", - отметил Беглов в своем соболезновании.
Слова скорби выразил и бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, который сейчас занимает должность председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.
"Жорес Иванович был не только великим ученым, он еще лично очень много сделал для страны и любимого Санкт-Петербурга. Он вырастил огромное количество учеников и последователей, а основанный им Лицей "Физико-техническая школа" Академического Университета, продолжает воспитывать смену молодых талантливых ребят, которые еще проявят себя на ниве российской науки", - говорится в тексте соболезнования.
Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что общим долгом петербуржцев является увековечивание памяти почетного гражданина города. Соболезнования родным и близким Алферова также выразили депутаты петербургского парламента.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что лично знал Алферова.
"Мне довелось лично знать Жореса Ивановича. Он с огромным энтузиазмом радел о будущем отечественной науки, много делал для продвижения талантливых молодых ученых, в том числе из Ленинградской области. Сегодня мы все глубоко скорбим о его кончине", - говорится в соболезновании от лица Дрозденко.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что имя Алферова было тесно связано с регионом.
"Уральцы с особой скорбью переживают эту тяжелую, невосполнимую утрату. Судьба Жореса Алферова тесно связана со Свердловской областью - самые тяжелые для страны военные годы он вместе с родителями прожил в Туринске. Имя ученого с гордостью носит одна из школ города", - говорится в сообщении.
Слова соболезнования в адрес родных и близких от лица правительства Калининградской области выразил глава региона Антон Алиханов.
О Жоресе Алферове
Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом- корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком. В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.
Алферов был почетным доктором более 60 университетов в мире, почетным членом российских и иностранных академий (Национальной академии наук США, Национальной инженерной академии США, Национальной академии наук Белоруссии и других).
В 2001 году законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание почетного гражданина города.
Как сообщили в горадминистрации, Алферова похоронят на кладбище в поселке Комарово под Санкт-Петербургом.