Орлов: очередь на жилье для сирот в Калмыкии за десять лет удалось сократить вдвое

ТАСС, 2 марта. Более 600 детей-сирот стали обладателями собственного жилья в Калмыкии с 2008 года, очередь из нуждающихся за десять лет удалось сократить в два раза, сообщил в субботу журналистам глава республики Алексей Орлов.

В пятницу следственные органы по итогам проверки информации ОНФ о махинациях при строительстве жилья для детей-сирот в Калмыкии возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество". Как выяснили активисты ОНФ, дома строились по цене, которая в несколько раз превышает рыночную, сироты не могут получить жилье на протяжении нескольких лет. Также в пятницу глава Калмыкии уволил министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики Кирилла Ботова и заместителя председателя правительства региона Геннадия Бадинова за отсутствие контроля при строительстве домов для детей-сирот.

"Хотел бы прокомментировать: если в 2008 году очередь наших детей-сирот [на жилье] составляла около 1100 человек, то на сегодняшний день - 495 человек. Только в феврале 42 человека из этой категории получили государственную поддержку. И за прошедшие годы ... 371 человек, которые стояли на этой льготной очереди, получили не просто государственную поддержку, а переехали в новое жилье, - сказал Орлов.

Он также заметил, что решение об увольнении Ботова и Бадинова было осознанным шагом.

"У нас нет времени и места на равнодушие, на отсутствие контроля со стороны всех чиновников любого уровня, тем более по такой, скажу откровенно, больной теме как дети-сироты <…> Мы находим средства с трудом. И когда они так неэффективно расходуются - это, конечно, не может не вызвать реакцию ... руководителя региона", - добавил Орлов.

По версии следствия, должностные лица профильного министерства при подготовке документации для строительства домов для детей-сирот необоснованно завысили цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Это повлекло завышение цены трех государственных контрактов в пользу подрядной организации, в результате бюджету республики был причинен ущерб в размере около 10 млн рублей.

Руководство подрядной организации ООО "Грэйд" с мая по декабрь 2018 года включило в акты приемки-стоимости выполненных работ заведомо ложные сведения, из-за которых министерство перечислило им более 16 млн рублей. Эта сумма превышала фактическую стоимость выполненных работ примерно на 10 млн рублей. Деньги фактически были похищены путем обмана, в результате республике был причинен имущественный вред в особо крупном размере.