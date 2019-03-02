Власти Петербурга объявят дату проведения "Алых Парусов" до конца марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга определят и объявят точную дату проведения ежегодного праздника для выпускников "Алые паруса" до конца марта, сообщила ТАСС глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

"Решение пока не принято. У нас всегда решение принимается до 15-20 марта. Во второй половине марта будет принято решение о дате проведения "Алых парусов", - сказала она.

В субботу ряд городских СМИ сообщил, что в Смольном определились с датой проведения "Алых парусов" в 2019 году - по информации изданий, праздник может пройти в ночь с 21 на 22 июня. Депутат законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок в связи с этим принял решение обратиться к временно исполняющему обязанности губернатора города Александру Беглову с просьбой изменить дату, так как окончание торжеств выпадает на 22 июня - День памяти и скорби.

"22 июня в России - День памяти и скорби. Более трагической даты в нашей истории нет. Это день начала войны, которая принесла советскому народу огромные бедствия и унесла миллионы жизней. Встречать День памяти и скорби праздничным салютом - это, мягко говоря, неправильно", - говорится в сообщении, распространенном аппаратом депутата.

Глава городского комитета по образованию в беседе с ТАСС отметила, что праздник в любом случае не будет пересекаться с Днем памяти и скорби.

"В любом случае никаких пересечений с программой траурных мероприятий Дня памяти и скорби у праздника "Алых парусов" не будет и не может быть", - подчеркнула собеседница агентства.

О празднике и памятной дате

Праздник "Алые паруса" - традиционные торжества, которые проводятся в конце июня в Санкт-Петербурге. Праздник проходит в честь выпускников школ. Самым красочным моментом шоу является проход шведского судна Tre Kronor af Stockholm под алыми парусами в акватории Невы, а также фейерверк над рекой. Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.

День памяти и скорби - памятная дата в России и Белоруссии, связанная с 22 июня 1941 года, когда войска фашистской Германии вторглись на территорию Советского союза, что стало началом Великой Отечественной войны. В этот день на территории страны приспускаются государственные флаги, а в четыре часа утра - время вторжения на территорию СССР - у обелисков и мемориалов проводят минуты молчания в честь воинов и мирных жителей, павших в годы войны.