"Аэрофлот" опроверг информацию о сотруднике, предложившем пассажирам есть йогурт руками

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проверка авиакомпании "Аэрофлот" не подтвердила информацию о том, что бортпроводник на рейсе Екатеринбург - Москва из-за нехватки ложек предложил пассажирам есть йогурт руками. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе перевозчика.

Ранее издание Ura.ru написало, что бортпроводники на рейсе "Аэрофлота" Екатеринбург - Москва не выдали пассажирам ложки для йогурта, предложив есть его руками.

"Аэрофлот" провел служебное расследование... в результате которого, фактов некорректного общения бортпроводников с пассажирами не выявлено. Компания провела опрос пассажиров рейса SU1407, которые подтвердили - кабинный экипаж вел себя максимально корректно и доброжелательно. Ни один из опрошенных пассажиров не сообщил о жалобах и претензиях к бортпроводникам", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

"Аэрофлот рассматривает возможность подачи иска к ООО "Кейтеринг "Кольцово" за то, что на рейс не были загружены одноразовые столовые приборы", - добавили в пресс-службе.

Комментарием компании "Кейтеринг "Кольцово" ТАСС не располагает.