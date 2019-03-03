Российские военные раздали в Алеппо 4 т традиционных лепешек

АЛЕППО /Сирия/, 3 марта. /ТАСС/. Российские военные раздали жителям двух районов Алеппо более 4 т традиционных арабских лепешек.

Во второй по величине город Сирии вернулась мирная жизнь, люди восстанавливают свои дела, налаживают производство товаров первой необходимости, но многое остается в дефиците - не хватает даже хлеба. Кварталы Мухет эль-Кассар и Машхад сильно отличаются друг от друга: если первый не сильно пострадал от бомбежек террористами, то второй, расположенный в восточной части Алеппо, фактически стерт с лица земли. Но в обоих люди нуждаются в помощи.

"Многие жители Алеппо переселились к нам из других районов, ведь их родные дома разрушены. В результате Мухет эль-Кассар превратился в самый густонаселенный район города. Людей много, а работы нет. Потому ваша помощь - настоящие спасение для нас", - говорит глава района Аднан Аттур.

"Мы очень ценим вашу помощь", - вторит ему местный старожил Мухаммед Хушик. Он пережил войну в родном городе и сейчас может передвигаться только на костылях - в ноге остался осколок от мины.

"Российская армия помогла нам выгнать террористов, а когда война закончилась, помнит о нас, не бросает и очень помогает. У людей здесь совсем нет денег, даже на еду. Смотрите, какая очередь выстроилась. Спасибо вам большое за помощь", - добавил Мухаммед.

Российские военные знают о бедственном положении мирных жителей и стараются регулярно оказывать им помощь. "Район Машхад очень сильно пострадал от рук боевиков, у многих мирных жителей нет ни денег, ни работы. Поэтому именно здесь будет проводиться благотворительная акция по выдаче 2 т хлеба местному населению", - говорит начальник группы по формированию и доставке гуманитарных грузов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Корнев.

В Машхад пришла новая партия гуманитарного груза, и сотни сирийцев выстроились в очередь за хлебом. Здесь людям живется очень трудно, и те, кто мог уехать, давно уже переехали в другие районы. Оставшимся людям просто некуда уходить и тяжелее всего пожилым. Омар Баракад - один из них.

"Я живу здесь много лет. Сейчас нам ваша помощь нужна особенно остро. В Сирии никогда не забудут всего того доброго, что выделаете для нас", - говорит Омар.

Гуманитарные акции российских военных

Раздача помощи в Алеппо стала очередной в череде гуманитарных акций, проведенных в Сирии российскими военными. По данным Центра по примирению враждующих сторон, Россия провела в арабской стране уже 2073 гуманитарных акций. Сирийцам было доставлено почти 3,3 тыс. т продовольствия, воды, предметов первой необходимости. Медицинские специалисты Минобороны РФ оказали помощь примерно 105 тыс. жителей Сирии.