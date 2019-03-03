В WWF назвали причину исчезновения некоторых видов в дикой природе России

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Камила Туркина/. Нелегальная торговля дикими животными стала причиной исчезновения некоторых видов в дикой природе на территории России. Об этом ТАСС в канун Всемирного дня дикой природы сообщил директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) Владимир Кревер.

Хищные птицы - одна из групп диких животных, оказавшихся под угрозой исчезновения в условиях дикой природы. Очень высокий спрос на ловчих птиц - со стороны тех стран, где до сих пор процветает соколиная охота: Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, Кувейте, отмечает Кревер.

"Нелегальная торговля дикими животными стала причиной исчезновения отдельных видов в некоторых регионах России. Например, на Камчатке кречеты (хищная птица семейства соколиных - прим. ТАСС) были истреблены полностью, и все в целях торговли. В Алтай-Саянском регионе тоже активно ловят птиц семейства соколиных - сапсанов и балобанов", - сказал он.

По данным WWF, только в 2018 году таможенными органами при попытке контрабандного перемещения задержано 28 птиц семейства соколиных (кречетов, сапсанов, балобанов) общей стоимостью более 30 млн рублей.

Морские млекопитающие пользуются не меньшим спросом в незаконной торговле. Животные особенно востребованы в дельфинариях и океанариумах Китая, поэтому мотивация браконьеров, занимавшихся отловом китообразных в Приморье, вполне понятна, отмечает эксперт. "Стоимость одной косатки - несколько миллионов долларов за одну особь, белухи немного дешевле, но цены все равно очень высокие. Это все уходит в Китай, там сейчас очень бурно развиваются океанариумы и дельфинарии, Китай - один из основных потребителей этих групп морских млекопитающих", - рассказал эксперт.

По словам Кревера, изъятие нескольких десятков особей не является фатальным точки зрения сохранения вида. "Но дело в том, что их ловят на ограниченных участках, акваториях, и эти небольшие территориальные группировки вылавливаются в ноль. Вид в природе не исчезает, но он исчезает в данном месте", - пояснил эксперт.

Удар по популяции и ущерб

Большую угрозу нелегальная торговля представляет, в частности, для сайгака, рога которого пользуются повышенным спросом в медицине стран Юго-Восточной Азии, отметил Кревер. "Все это привело к тому, что численность сайгаков за последние 30-40 лет упала с 600-700 тыс. до 5-7 тыс. Из этой же области спрос на наших крупных кошек, в первую очередь, это амурский тигр и дальневосточный леопард", - сказал он.

При этом переднеазиатские леопарды в качестве объекта незаконной торговли не рассматривается, отмечают эксперты. По словам координатора проектов по сохранению редких видов животных WWF России Натальи Дроновой, гибель переднеазиатского леопарда в феврале 2019 года - скорее случайность, так как капкан мог быть предназначен для другого животного, отметила она. "Поимка этого леопарда была совершена не в целях торговли. Капкан - это вообще не избирательный способ отлова, в него могло попасть любое другое животное. Леопардов в природе встретить тяжело, специально выследить его действительно трудно. Думаю, это была случайность, вряд ли кто-то специально выслеживал леопарда", - добавила эксперт.

Большим спросом в китайской гастрономии пользуются лапы бурых и гималайских медведей, отметил Кревер. Он рассказал, что в 2018 году на Дальнем Востоке была задержана крупная партия контрабанды с частями пяти амурских тигров и тысячей лап гималайских и бурых медведей.

"Оценочная стоимость медвежьих лап вместе с конфискованным у браконьеров оружием и янтарем - где-то 55 миллионов рублей. То есть речь идет о достаточно значительных суммах наносимого ущерба", - добавил Кревер. Он отметил, что гималайские и бурые медведи не являются краснокнижными видами, но они попадают под действие Конвенции СИТЕС, которая регулирует международный оборот ряда видов, поэтому их можно вывозить только при наличии документов, свидетельствующих о легальности их происхождения, добычи и транспортировки.

По информации WWF, под прессом браконьерства находится и таймырская популяция северного оленя. Объекты оборота - панты (неокостеневшие рога, использующиеся в фармакологии и народной медицине - прим. ТАСС). "Браконьеров мало заботит судьба животных - оленей ловят на реках во время миграции и наживую срезают молодые рога. По оценкам ученых, до 70% оленей умирает от потери крови и от сепсиса после такой "процедуры"", - отметили в WWF.

Интернет-торговля

По данным WWF, нелегальная торговля дикими животными процветает и на интернет-площадках. По словам Кревера, в прошлом году по требованию генеральной прокуратуры довольно много подобных сайтов было закрыто.