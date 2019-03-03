МВД опровергло слухи о наказании сотрудников, задержавших в Кисловодске Емельяненко

КИСЛОВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции, принимавшие участие в задержании бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в Кисловодске, действовали в рамках закона и не будут наказаны или уволены. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

"Главное управление МВД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности, - сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому края, отвечая на вопрос о задержании Емельяненко. - Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства".

Емельяненко был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП. Боец находился в состоянии опьянения, на требования сотрудников полиции предъявить документы на машину он ответил отказом, стал выражаться в адрес автоинспекторов нецензурной бранью, угрожал физической расправой, после чего начал движение по тротуару и попытался скрыться. Автомобиль нарушителя был блокирован, сам он был задержан с применением наручников. Кисловодский городской суд в субботу отправил Емельяненко под административный арест на десять суток, срок ареста исчисляется с момента задержания.