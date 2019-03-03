Дорожные службы Петербурга очистили дороги после ночной метели на 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Дорожные службы Санкт-Петербурга очистили улицы и дороги от снега на 80% после метели, бушевавшей в ночь на 3 марта, тротуары города очищены на 75%, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

Минувшей ночью в различных районах города выпало от 14 до 20 см снега, сила западного ветра составила 5-11 м/с.

"Сегодня улично-дорожная сеть города очищена практически на 80%, тротуары - на 75%. Мы приступаем к обработке улиц песко-соляной смесью, так как ожидается новое понижение температуры", - отметил он.

По данным председателя городского комитета по благоустройству Владимира Рублевского в минувшую ночь на дорогах Петербурга работали более 812 единиц спецтехники и 840 работников ручной уборки. Сегодня в городе будут дежурить 700 единиц спецтехники и более тысячи работников ручной уборки.

Снегопад в Санкт-Петербурге начался в субботу вечером. По данным метеорологов, температура воздуха в городе сейчас составляет около пяти градусов ниже нуля.