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Наркологи заявили о снижении количества алкогольных психозов в России

Ранее сообщалось, что за 2017 год среди россиян молодого и среднего возраста были наиболее распространены расстройства непсихотического характера, а также состояния слабоумия
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Количество случаев возникновения алкогольных психозов, связанных с длительным употреблением спиртных напитков, в России снижается. Об этом в воскресенье рассказала ТАСС директор Национального научного центра наркологии - филиала Центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

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Ранее в СМИ сообщалось, что за весь период 2017 года среди россиян молодого и среднего возраста были наиболее распространены расстройства непсихотического характера, а также психозы, состояния слабоумия и умственная отсталость.

"У нас уменьшается количество алкогольных психозов", - сказала Клименко. По ее словам, среди российских подростков за последние годы отмечается тенденция к росту употребления так называемых новых психоактивных веществ. "Это синтетические каннабиноиды и синтетические катиноны, то, что называется соли и спайсы, но не среди взрослого населения, а среди подростков", - уточнила Клименко.

Алкогольный психоз - общее название целого комплекса паталогических состояний, возникающих вследствие длительного употребления спиртных напитков.

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