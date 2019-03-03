Фонд Кадырова выделил 10 млн рублей пострадавшим при пожаре в дагестанском селе

ГРОЗНЫЙ, 3 марта. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказал финансовую помощь в размере 10 млн рублей жителям Дагестана, пострадавшим при пожаре в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы и правительства Чечни.

"По поручению главы Чеченской Республики региональный общественной фонд имени первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова оказал помощь в размере 10 млн рублей пострадавшим во время пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района", - отметил собеседник ТАСС.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что в результате пожара, который начался около 21:00 мск 1 марта, сгорели 17 домов (11 полностью, шесть - частично) и 14 хозяйственных строений. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения, пострадавших нет.

Одной из основных версий причин ЧП, по предварительным данным, рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено. Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, находится на высоте около 3 тыс. м, в селе живут около 300 человек.