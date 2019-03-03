В Петербурге построят новый корпус ревматологической больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют начать в 2020 году строительство нового корпуса Клинической ревматологической больницы № 25, которая считается крупнейшим на Северо-Западе России медицинским учреждением этого профиля. О планах расширения больницы сообщил в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время посещения этого учреждения.

"Я дал команду начать проектирование пристройки корпуса, и если мы в этом году завершим проектирование, то на следующий год постараемся начать строительство", - сказал Беглов журналистам.

Во время посещения больницы руководством города сотрудники учреждения сказали о том, что дополнительные помещения позволили бы расширить спектр услуг и принимать большее количество пациентов, в том числе из других регионов. Планы строительства нового корпуса на Большой Подъяческой улице в центре Петербурга ранее обсуждались, но тогда были созданы только эскизные проработки. Беглов поручил членам городского правительства выделить средства на проектирование и строительство корпуса.

Городской ревматологический центр сочетает амбулаторную и стационарную помощь по ревматологии. Он существует около 30 лет и имеет опыт в диагностике и лечении наиболее сложных клинических случаев по ревматическим заболеваниям, которых насчитывается около 120 нозологий.