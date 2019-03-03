В Латвии собрали 10 тыс. подписей за снос памятника советским воинам-освободителям

РИГА, 3 марта. /ТАСС/. Общественная инициатива по демонтажу памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков собрала более 10 тыс. подписей в Латвии и должна быть теперь рассмотрена в Сейме. Об этом в воскресенье сообщило агентство LETA.

По его данным, голосование на портале общественных инициатив Manabalss.lv по этому вопросу началось в 2017 году по инициативе Угиса Полиса, который сказал, что открытый в 1985 году памятник якобы напоминает ему о страданиях в годы "советской оккупации". Согласно местному законодательству, общественная инициатива, собравшая подписи более 10 тыс. граждан республики, имеет статус коллективного заявления и должна быть рассмотрена парламентом.

Хотя ранее Сейм страны уже отклонил аналогичную инициативу, ввиду того, что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, Полис предлагает снести памятник, игнорируя это соглашение.

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.