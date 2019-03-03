Бортко положительно отнесся к возможному выдвижению на пост губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Кинорежиссер, народный артист РФ Владимир Бортко положительно отнесся к возможному выдвижению его кандидатуры на посту губернатора Петербурга. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил сам Бортко.

Ранее сообщалось, что пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ рекомендовал кандидатуру Бортко для выдвижения на пост губернатора города.

"Я согласился. Постараюсь оправдать", - сказал Бортко, комментируя решение петербургских коммунистов. Он также отметил, что это - пока не окончательное выдвижение.

Как ранее рассказала ТАСС руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании города Ольга Ходунова, данная рекомендация будет рассмотрена Президиумом ЦК КПРФ, после чего вопрос о выдвижении кандидатуры Бортко будет решаться на внеочередной конференции Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ.

Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Владимир Бортко окончил Киевский геологоразведочный техникум и Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, работал техником-электриком Военпроекта в Киеве, режиссером-постановщиком киностудии "Ленфильм". Успех как режиссеру Бортко принесла картина "Блондинка за углом", а мировое признание - экранизация "Собачьего сердца" Михаила Булгакова. После еще ряда знаменитых картин он на время перестал снимать, в кинематограф вернулся в 1998 году с картиной "Цирк сгорел, а клоуны разбежались", после чего снял сериал "Бандитский Петербург".

Бортко является депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместителем и первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре.

Выборы главы Петербурга

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На данный момент временно исполняющим обязанности губернатора города является Александр Беглов. Ранее на вопрос журналистов об участии в выборах Беглов отмечал, что его выдвижение будет зависеть от мнения горожан и его способности справляться с проблемами города.

В региональных СМИ ранее сообщалось, что КПРФ готова выдвинуть на выборы журналиста Максима Шевченко. "Как видите, мы рекомендовали другую кандидатуру", - резюмировала Ольга Ходунова, отвечая на вопрос ТАСС о сообщениях по поводу Шевченко.