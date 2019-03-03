В Свердловской области прошли митинги против мусорной реформы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Митинги сторонников снижения тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Свердловской области прошли спокойно. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе министерства общественной безопасности региона.

"Согласованные акции за снижение тарифов на вывоз ТКО прошли в пяти городах Свердловской области - Екатеринбурге, Ирбите, Асбесте, Белоярском и Ивделе. По данным правоохранительных органов, в них приняли участие менее тысячи человек. Акции прошли спокойно. Противоправных действий и задержаний не зафиксировано",- сказали там.

Самая крупная акция прошла в Екатеринбурге и собрала порядка 400 человек. В Асбесте, по разным данным, в митинге приняли участие от 100 до 180 человек. В других городах число участников варьировалось от 30 до 50 человек.

Как отметили в пресс-службе, еще в трех городах области - Карпинске, Камышлове и Нижнем Тагиле - прошли одиночные пикеты. В Каменске-Уральском согласованное мероприятие не состоялось из-за неявки организаторов.

С 1 января в России началась реализация так называемой мусорной реформы, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.