В МГУ хотят провести научную конференцию "Скрипальские чтения"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Факультет политологии МГУ имени М. В. Ломоносова пригласил на научную конференцию "Скрипальские чтения" Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Великобританией по делу об отравлении Скрипалей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе факультета.

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Ранее член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло заявил радиостанции "Говорит Москва", что в МГУ пройдут так называемые "Скрипальские чтения", которые будут приурочены к годовщине отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Пройдет конференция с международным участием "Скрипальские чтения". Приглашение он [Андрей Манойло] отослал, но так как точный адрес неизвестен, непонятно, придут или нет, мы их не ждем", - сообщили на факультете, отвечая на вопрос, действительно ли были приглашены Боширов и Петров на чтения.

Там отметили, что одна из задач намеченной на середину марта конференции МГУ - обсуждение и систематизация "опыта западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации". К участию в ней приглашаются профессора, преподаватели, аспиранты и студенты. Обсуждения пройдут в рамках круглого стола.