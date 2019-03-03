Власти Дагестана выделят 11 млн рублей пострадавшим при пожаре в селе Тисси-Ахитли

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана выделят из республиканского бюджета 11 млн рублей на строительство новых домов и восстановление имущества пострадавшим при пожаре в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Все компенсационные выплаты пострадавшему населению для восстановления испорченного имущества и строительства новых домов будут выделены до конца марта текущего года. Общая сумма средств, направляемых из республиканского бюджета, составит порядка 11 млн рублей. Также прорабатывается вопрос относительно привлечения дополнительных средств из федерального бюджета", - передает пресс-служба слова начальника МЧС по Дагестану Наримана Казимагамедова.

Как сообщается, Васильев во время совещания констатировал, что в случае возникновения подобного ЧП нет возможности использования специализированного вертолета.

"По поводу выделения вертолета принято положительное решение - вертолет в регионе однозначно будет. Теперь осталось техническое оформление этого вопроса, данный случай станет катализатором и ускорит получение конечного результата. Мы должны все возможные алгоритмы отработать, чтобы в случае ЧС у нас был четкий план и понимание. Техника есть, и мы ее можем использовать, мы должны учитывать предыдущий опыт, чтобы не повторять ошибок", - цитирует пресс-служба Гуровича.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев сообщал, что в результате пожара, который начался около 21:00 мск пятницы, сгорели 17 домов (11 полностью, 6 - частично) и 14 хозяйственных строений. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено. Село Тисси-Ахитли расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным. Оно находится на высоте около 3 тыс. м., в селе живут около 300 человек.