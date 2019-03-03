Самолет из Петербурга в Ташкент вылетел спустя сутки после ЧП с выездом за ВПП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Обратный рейс узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел в воскресенье из Санкт-Петербурга в Ташкент спустя сутки после инцидента с самолетом, который выкатился в субботу за пределы взлетно-посадочной полосы в Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта Петербурга.

Согласно информации на табло, рейс HY 632 вылетел из Петербурга в 21:28 мск. "Отправлен в 21:28 мск", - говорится в статусе рейса.

Инцидент с рейсом HY 631 авиакомпании Uzbekistan Airways произошел в аэропорту Петербурга в субботу вечером - после посадки в Пулково около 22:00 мск лайнер выкатился за пределы полосы. На борту самолета находились 241 пассажир и 15 членов экипажа, никто из них не пострадал. В авиакомпании отметили, что самолет также не получил повреждений.

Как сообщалось, транспортная полиция, управление СК РФ на транспорте, транспортная прокуратура и Росавиация начали проверки по факту ЧП. По данным авиакомпании, его причиной могли стать погодные условия - накануне вечером в Петербурге начался сильный снегопад.

Авиакомпания после инцидента информировала, что обратный рейс будет задержан, на онлайн-табло Пулково днем в воскресенье значилось время отправления в 14:00 мск. Авиакомпания также сообщала о том, что вела работу "по размещению пассажиров задержанного рейса в гостинице".