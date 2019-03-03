На Камчатке началась экстремальная гонка на собачьих упряжках "Берингия"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Старт экстремальной гонке на собачьих упряжках "Берингия-2019" дан в понедельник в селе Эссо на северо-западе Камчатки, сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

"Старт гонки накануне был отложен на сутки из-за выхода воды на трассу. В понедельник в Эссо стартовали 18 каюров из Москвы, Карелии, Хабаровского и Камчатского краев, а также из Швейцарии. Гонщикам предстоит пройти первый этап протяженностью 290 км с контрольной точкой на реке Чаба", - сообщили в оргкомитете. Планируется, что финишируют каюры 23 марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Изначально к гонке готовились 19 каюров, однако один из них свою заявку аннулировал из-за отсутствия необходимого количества собак. Также произошла замена каюров. Православный священник из камчатского райцентра Мильково Владислав Ревенок не смог оставить церковную службу. Его место в нартах занял сын Никита Ревенок.

Возраст участников "Берингии-2019" составляет от 18 до 59 лет, минимальный возраст собак - 18 месяцев. Все собаки перед выходом на трассу проходят жесткий ветеринарный контроль. Строгие требования предъявляются и к экипировке спортсменов. Нарты должны быть приспособлены для перевозки уставших или раненых собак, в них должен быть уложен суточный запас корма для животных и пищи для каюра, полог, теплые вещи, необходимые для пребывания в экстремальных условиях приспособления.

Гонка пройдет в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам предстоит провести упряжки, в которые запряжены 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Участникам предстоит пересечь Срединный хребет Камчатки, всего упряжки пройдут 1,4 тыс. км пути.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы "Берингия-90" составляла 250 км. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.