Глава СПЧ просит Денисову помочь оформить документы украинцу для депортации из РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение в адрес уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Людмилы Денисовой с просьбой помочь гражданину этой страны Сергею Бондаренко в получении документов, необходимых для его депортации из России. Письмо опубликовано в понедельник на сайте СПЧ, в нем отмечается, что у украинца нет действительного документа, удостоверяющего личность.

"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, обратить внимание компетентных украинских органов на данную ситуацию и предпринять в контакте с ними все необходимые усилия по выдаче гражданину Бондаренко С. В. свидетельства на возвращение в целях обеспечения его возвращения на родину", - говорится в тексте.

В письме указано, что Бондаренко отбывал наказание в Иркутской области по приговору суда. В ноябре 2016 года Минюст России принял решение о нежелательности его пребывания на территории страны, а в марте 2018 года, когда истек срок отбывания наказания, было принято решение о депортации Бондаренко. Для этого, как пишет Федотов, руководство УМВД России по Ангарскому городскому округу обратилось в консульский отдел посольства Украины для оформления свидетельства на возвращение.

"К сожалению, по настоящее время документы Бондаренко С. В. украинской стороной не выданы, по этой причине процедура его депортации из Российской Федерации осуществлена быть не может", - отмечается в обращении.