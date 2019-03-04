Отравившихся неизвестным веществом сахалинских школьников выписали из больницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Врачи Охинской центральной районной больницы на Сахалине выписали четырех подростков, госпитализированных в результате отравления, предположительно, психотропным веществом. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

"Всех четырех детей выписали, они отправились по домам", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что три девочки и один мальчик в возрасте 13-14 лет 26 февраля вечером были доставлены больницу с симптомами отравления. 28 февраля состояние подростков стабилизировалось.

Следователи и прокуратура проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В следственном управлении СК РФ по Сахалинской области ТАСС сообщили, что есть предположение, что дети отравились психотропным веществом.