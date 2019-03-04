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Облачная погода со снегом ожидает москвичей в понедельник

Температура в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем температура в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса. В Подмосковье ожидается от минус 3 до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 733 мм ртутного столба.

Ночью температура не изменится, ожидаются небольшие осадки. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

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