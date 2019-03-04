В Новосибирске ликвидировали очаг кори

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Появившийся в Новосибирске в конце февраля очаг кори ликвидирован, под наблюдением остаются 30 человек, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В Новосибирске складывается напряженная эпидемиологическая ситуация по кори. По данным Минздрава, 25 февраля число заболевших составило 48 человек, среди них 41 ребенок. По данным правительства региона, к среде 26 февраля их количество достигло 52 человек. По состоянию на 27 февраля трое детей и трое взрослых продолжали оставаться в больницах.

"Остаются под наблюдением из числа заболевших 30 человек. <...> То есть мы закрыли очаг", - сказал Хальзов.

По его словам, все необходимые мероприятия проводятся, с прививками ситуация не изменилась, прививаться люди не хотят. Ранее сообщалось, что заболевшие отказываются от прививок от кори.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, оно относится к группе инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики. Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре, с последних двух дней инкубационного периода и до четвертого дня после появления сыпи. К группе риска относятся непривитые люди.