Забайкалье получило 9,8 млн рублей для выплат пострадавшим от наводнения

ЧИТА, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края получило 9,8 млн рублей из федерального бюджета для выплат пострадавшим от наводнения, произошедшего в Забайкальском крае летом 2018 года. Выплата компенсаций началась в понедельник, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Забайкальском крае летом 2018 года больше месяца почти ежедневно шли дожди, что привело к масштабным паводкам. С 8 июля в зону подтопления попали более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадали свыше 12 тыс. человек. Всего на компенсацию и единовременную материальную помощь из федерального бюджета выделено 397,5 млн рублей.

"Из бюджета РФ выделено 9,8 млн рублей на выплаты по 10, 50 и 100 тыс. рублей по составленным ранее спискам 472 забайкальцев. 1 марта деньги были направлены в кредитные организации и почтовые отделения. С 4 марта граждане смогут получить эти средства на почте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выплаты предназначены для жителей Нерчинского, Читинского, Шилкинского и Сретенского районов.

Ранее сообщалось, что во время наводнения в Забайкалье были подтоплены около 800 жилых домов, разрушены 181 км региональных и муниципальных дорог, повреждены 36 мостов. Общий ущерб от стихии превысил 1 млрд рублей.