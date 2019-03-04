Полиция урегулировала конфликт с блогером из-за поста о похоронах преступника в Амурске

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Полиция в досудебном порядке урегулировала конфликт с блогером из-за поста об участии сотрудников правоохранительных органов в похоронах криминального авторитета в Амурске Хабаровского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Ранее сообщалось, что на видеохостинге YouTube, а также в соцсетях в январе появилась видеозапись, где с большого расстояния запечатлена длинная похоронная процессия. По сообщению комментатора, это были похороны криминального авторитета, в которых якобы участвовали сотрудники правоохранительных органов - полицейские и прокуроры. В региональных УМВД и прокуратуре эти сведения тогда опровергли. Краевое управление МВД сообщало, что готовит иск о защите чести и достоинства после этого инцидента.

"Были приняты меры к досудебному разрешению ситуации, автора публикации попросили удалить данный пост, что он и сделал в добровольном порядке - удалил информацию, затрагивающую интересы УМВД России по Хабаровскому краю. Тем самым, эта ситуация была разрешена, и мы в судебном порядке свои интересы не отстаивали", - сказали в пресс-службе управления.

Как сообщалось ранее, после инцидента опубликовавший видео блогер был арестован на 10 суток за управление транспортным средством без водительских прав, которых он лишился за отказ от проверки на состояние алкогольного опьянения в мае 2018 года.