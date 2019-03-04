Россиянка заняла второе место на международном конкурсе флористов в Филадельфии

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представительница России Наталья Жижко заняла второе место на чемпионате по профессиональной флористике Interflora-FTD, который завершился в воскресенье в городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Трансляция церемонии награждения победителей велась в Facebook конкурса.

Первого места был удостоен представитель Австралии Барт Хассам. Он был объявлен чемпионом Interflora-FTD. Третье место занял Томас Мезоффи из Венгрии.

На чемпионат приехали флористы из двух десятков государств. В течение трех дней они создавали букеты и различные композиции на заданные темы. К примеру, в пятницу мастера представили работы на темы "гармония в архитектуре" и "сила цвета".

Члены жюри оценивали работы участников конкурса по 100-бальной шкале с учетом следующих параметров: идея, цвет, композиция и техника. В состав жюри вошли шесть опытных флористов и дизайнеров из Бельгии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и США.

На сайте конкурса подчеркивается, что это "самое престижное в мире событие" в мировой флористике - в состязаниях принимают участие "самые талантливые дизайнеры-флористы со всего мира". Первый чемпионат состоялся в 1972 году в Амстердаме. После этого его проводили примерно каждые четыре - шесть лет. В США в последний раз конкурс проходил в 1985 году.

Наталья Жижко, как сообщается на ее сайте, ранее участвовала и побеждала в целом ряде международных конкурсов флористов.