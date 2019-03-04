{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

В Центре адаптации объяснили причины появления шрамов на коже белух

По словам ветеринара центра Ивана Белокобыльского, эти травмы были получены животными еще на воле

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Повреждения на коже белух, обнаруженные журналистами при посещении Центра передержки и адаптации морских животных в бухте Средней в Приморье, который в СМИ прозвали "китовой тюрьмой", были получены животными еще на воле. Об этом заявил ТАСС ветеринар центра Иван Белокобыльский.

На эту тему
Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи и одна косатка пропали, по данному факту СК РФ расследует уголовное дело. 1 марта на территорию центра были допущены журналисты, которые заметили на коже белух заживающие шрамы.

"Это их старые травмы, такими их сюда доставили, и вы видите - они уже заживают. В природе они совсем нередко трутся о камни. Здесь же сетки на вольерах сделаны специально, чтобы, даже сильно потеревшись о них, животное не поранилось", - рассказал Белокобыльский.

Он добавил, что рацион этих животных составляет сельдь, которую они получают дважды в день.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье. На прошлой неделе Минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Болгария отметила 141-ю годовщину освобождения страны от османского ига
На специальной церемонии у памятника Болгарским ополченцам в Софии присутствовал посол России Анатолий Макаров
Читать полностью