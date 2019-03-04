В Центре адаптации объяснили причины появления шрамов на коже белух

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Повреждения на коже белух, обнаруженные журналистами при посещении Центра передержки и адаптации морских животных в бухте Средней в Приморье, который в СМИ прозвали "китовой тюрьмой", были получены животными еще на воле. Об этом заявил ТАСС ветеринар центра Иван Белокобыльский.

Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки содержались 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи и одна косатка пропали, по данному факту СК РФ расследует уголовное дело. 1 марта на территорию центра были допущены журналисты, которые заметили на коже белух заживающие шрамы.

"Это их старые травмы, такими их сюда доставили, и вы видите - они уже заживают. В природе они совсем нередко трутся о камни. Здесь же сетки на вольерах сделаны специально, чтобы, даже сильно потеревшись о них, животное не поранилось", - рассказал Белокобыльский.

Он добавил, что рацион этих животных составляет сельдь, которую они получают дважды в день.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье. На прошлой неделе Минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных.

Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.