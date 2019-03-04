{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болгария отметила 141-ю годовщину освобождения страны от османского ига

На специальной церемонии у памятника Болгарским ополченцам в Софии присутствовал посол России Анатолий Макаров

СОФИЯ, 4 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария торжественно отметила 141-ю годовщину освобождения страны от османского ига после победы русской армии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В Софии у памятника Неизвестному солдату состоялась церемония поднятия государственного флага, а президент страны Румен Радев возложил венок к подножию монумента.

В торжественной церемонии приняли участие главы дипломатических миссий, политики и общественные деятели.

Специальная церемония с участием посла России в Болгарии Анатолия Макарова состоялась у памятника Болгарским ополченцам в столице страны. "В этот день 141 год назад был подписан исторический Сан-Стефанский мирный договор, который отвечал чаяниям болгарского народа и открывал ему путь самостоятельного национального развития. Подписанию договора предшествовала кровопролитная Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Поход за Дунай получил в России мощную поддержку и рассматривался как освободительный, а участие в нем воспринималось как почетная обязанность", - напомнил российский дипломат.

Макаров отметил "небывалый героизм" болгарских ополченцев и русской армии, "апофеозом которого были знаменитые сражения под Плевной и на Шипке, ставшие символами российско-болгарского боевого братства". "Мы всегда должны помнить о великих страницах нашей общей истории, об огромных жертвах наших народов ради того, чтобы Болгария обрела свободу и независимость", - указал он.

Более 10 тыс. человек, несмотря на холод и сырость, поднялись к памятнику на вершине горы Шипка. Председатель болгарского парламента Цвета Караянчева призвала "не забывать десятки тысяч воинов, которые пришли в Болгарию из далеких краев, чтобы воевать за свободу болгарского народа", и хранить в своих сердцах "огонь вечной к ним благодарности".

Кульминация праздника

Кульминация праздничных торжеств пришлась на воскресный вечер, когда у памятника российскому императору Александру II в центре столицы состоялось торжественное построение войск, а с приветствием выступил президент республики Румен Радев.

"141 год назад воскресла Болгария. Это воскресение стало плодом многих усилий и большого количества жертв. <...> Свобода пришла на штыках армии царя-освободителя Александра II", - сказал Радев.

"В течение многих лет, особенно в новое время, воспоминания о Русско-турецкой освободительной войне были искалечены политической конъюнктурой. Однако газеты и хроники той эпохи сохранили воспоминание об этой народной войне, о восторге Москвы и Санкт-Петербурга при объявлении манифеста, о пяти сыновьях императора, которые воевали в действующей армии, о безымянных русских солдатах, замерзших в сугробах на Шипке или погибших в районе Плевена и Шейново. За нашу свободу погибли доблестные воины русской императорской армии, представители разных национальностей, чей подвиг мы сегодня чтим", - добавил президент Болгарии.

На торжественном событии присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, председатель Народного собрания (парламента) страны Цвета Караянчева, патриарх Неофит, министры, политики, дипломаты и общественные деятели.

К памятнику Александру II возложили венки и цветы. Память о погибших за освобождение Болгарии все участники торжественного события почтили, встав на колено. Небо Софии украсил праздничный фейерверк. Прямую трансляцию торжественной церемонии вело Болгарское национальное телевидение.

Общая история

Москва и София практически одинаково трактуют события, связанные с освобождением Болгарии в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего двухдневного визита в Софию, который начинается в понедельник.

"Оценки Москвы и Софии в общем и целом совпадают. Не подвергается сомнению то, что именно Россия сыграла решающую роль в установлении суверенитета вашей страны", - сказал Медведев. В свою очередь, продолжил премьер, Россия глубоко признательна за то, что Болгария увековечила память выдающихся российских государственных деятелей и полководцев - императора Александра II, дипломата Николая Игнатьева, генералов Михаила Скобелева, Иосифа Гурко, Эдуарда Тотлебена, Михаила Драгомирова, а также тысяч русских солдат и офицеров, которые погибли за свободу и независимость Болгарской Республики. В связи с этим Медведев напомнил о словах президента Болгарии Румена Радева, который сказал, что каркас болгарской свободы построен "из русских и болгарских костей".

Медведев отметил, что 3 марта, когда в Болгарии отмечают День освобождения от османского ига, воздаются почести русским воинам и болгарским ополченцам, которые вместе сражались за независимость болгарской нации. "У нас общая история, общая память, общая благодарность героям освободительной войны. Ни о каких обидах и напряженности [по этому вопросу] речь не может идти в принципе", - сказал глава российского кабмина.

Существующие же по этой теме дискуссии премьер-министр РФ считает хорошим знаком того, что в обществе по-прежнему сохраняется живой интерес к истории освобождения Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов. "В данном случае обижаться некому и не на что. А вот прекрасных мгновений в нашей общей истории очень много. Мы помним о них всегда", - подчеркнул Медведев.

3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который зафиксировал успех русской армии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Он принес свободу Болгарии, которая 500 лет находилась под османским игом.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБолгарияРоссияРадев, Румен
Министр образования Эстонии не ждет перемен для русских школ после парламентских выборов
Майлис Репс считает, что у проблемы перевода школьного образования на эстонский язык на сегодняшний день нет решения
Читать полностью