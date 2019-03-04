Болгария отметила 141-ю годовщину освобождения страны от османского ига

СОФИЯ, 4 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария торжественно отметила 141-ю годовщину освобождения страны от османского ига после победы русской армии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В Софии у памятника Неизвестному солдату состоялась церемония поднятия государственного флага, а президент страны Румен Радев возложил венок к подножию монумента.

Посол России в Болгарии А.А.Макаров принял участие в праздничной церемонии по случаю Дня Освобождения Болгарии у Памятника болгарскому ополченцу в центре Софии. pic.twitter.com/QrAKUumsEc

Специальная церемония с участием посла России в Болгарии Анатолия Макарова состоялась у памятника Болгарским ополченцам в столице страны. "В этот день 141 год назад был подписан исторический Сан-Стефанский мирный договор, который отвечал чаяниям болгарского народа и открывал ему путь самостоятельного национального развития. Подписанию договора предшествовала кровопролитная Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Поход за Дунай получил в России мощную поддержку и рассматривался как освободительный, а участие в нем воспринималось как почетная обязанность", - напомнил российский дипломат.

Макаров отметил "небывалый героизм" болгарских ополченцев и русской армии, "апофеозом которого были знаменитые сражения под Плевной и на Шипке, ставшие символами российско-болгарского боевого братства". "Мы всегда должны помнить о великих страницах нашей общей истории, об огромных жертвах наших народов ради того, чтобы Болгария обрела свободу и независимость", - указал он.

Более 10 тыс. человек, несмотря на холод и сырость, поднялись к памятнику на вершине горы Шипка. Председатель болгарского парламента Цвета Караянчева призвала "не забывать десятки тысяч воинов, которые пришли в Болгарию из далеких краев, чтобы воевать за свободу болгарского народа", и хранить в своих сердцах "огонь вечной к ним благодарности".

Кульминация праздника

Кульминация праздничных торжеств пришлась на воскресный вечер, когда у памятника российскому императору Александру II в центре столицы состоялось торжественное построение войск, а с приветствием выступил президент республики Румен Радев.

"141 год назад воскресла Болгария. Это воскресение стало плодом многих усилий и большого количества жертв. <...> Свобода пришла на штыках армии царя-освободителя Александра II", - сказал Радев.

"В течение многих лет, особенно в новое время, воспоминания о Русско-турецкой освободительной войне были искалечены политической конъюнктурой. Однако газеты и хроники той эпохи сохранили воспоминание об этой народной войне, о восторге Москвы и Санкт-Петербурга при объявлении манифеста, о пяти сыновьях императора, которые воевали в действующей армии, о безымянных русских солдатах, замерзших в сугробах на Шипке или погибших в районе Плевена и Шейново. За нашу свободу погибли доблестные воины русской императорской армии, представители разных национальностей, чей подвиг мы сегодня чтим", - добавил президент Болгарии.

На торжественном событии присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, председатель Народного собрания (парламента) страны Цвета Караянчева, патриарх Неофит, министры, политики, дипломаты и общественные деятели.

К памятнику Александру II возложили венки и цветы. Память о погибших за освобождение Болгарии все участники торжественного события почтили, встав на колено. Небо Софии украсил праздничный фейерверк. Прямую трансляцию торжественной церемонии вело Болгарское национальное телевидение.

Общая история

Москва и София практически одинаково трактуют события, связанные с освобождением Болгарии в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд" в преддверии своего двухдневного визита в Софию, который начинается в понедельник.

"Оценки Москвы и Софии в общем и целом совпадают. Не подвергается сомнению то, что именно Россия сыграла решающую роль в установлении суверенитета вашей страны", - сказал Медведев. В свою очередь, продолжил премьер, Россия глубоко признательна за то, что Болгария увековечила память выдающихся российских государственных деятелей и полководцев - императора Александра II, дипломата Николая Игнатьева, генералов Михаила Скобелева, Иосифа Гурко, Эдуарда Тотлебена, Михаила Драгомирова, а также тысяч русских солдат и офицеров, которые погибли за свободу и независимость Болгарской Республики. В связи с этим Медведев напомнил о словах президента Болгарии Румена Радева, который сказал, что каркас болгарской свободы построен "из русских и болгарских костей".

Медведев отметил, что 3 марта, когда в Болгарии отмечают День освобождения от османского ига, воздаются почести русским воинам и болгарским ополченцам, которые вместе сражались за независимость болгарской нации. "У нас общая история, общая память, общая благодарность героям освободительной войны. Ни о каких обидах и напряженности [по этому вопросу] речь не может идти в принципе", - сказал глава российского кабмина.

Существующие же по этой теме дискуссии премьер-министр РФ считает хорошим знаком того, что в обществе по-прежнему сохраняется живой интерес к истории освобождения Болгарии в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов. "В данном случае обижаться некому и не на что. А вот прекрасных мгновений в нашей общей истории очень много. Мы помним о них всегда", - подчеркнул Медведев.

3 марта 1878 года в городке Сан-Стефано в окрестностях Стамбула был подписан Сан-Стефанский мирный договор, который зафиксировал успех русской армии в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Он принес свободу Болгарии, которая 500 лет находилась под османским игом.