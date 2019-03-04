В гавань Веллингтона впервые за почти 20 лет приплыл южный гладкий кит

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Южный гладкий кит - представитель вида почти 20 лет назад покинувшего побережье Новой Зеландии, вернулся к берегам Северного острова. Это стало причиной остановки движения судов в гавани, сообщает издание New Zealand Herold.

"Гладкие киты прежде были частыми гостями у побережья новой Зеландии, здесь они размножались и готовили свое потомство к дальней дороге вглубь океанов. Однако к середине прошлого века они были полностью истреблены в этих местах в результате активного китобойного промысла. И после этого, даже когда охота на них была запрещена, и популяция гладких китов начала восстанавливаться, животные не стали приходить сюда, потому что поколения млекопитающих, которые знали наше побережье как отличное место для зимовки, погибли, а нынешние киты даже и не знают, что здесь теперь безопасно", - пояснила Эмма Кэрролл, исследователь морской природы из университета Окленда.

Первый за много лет визит гладкого кита в гавань Веллингтона дал экологам надежду на то, что киты могут заново открыть для себя старые миграционные пути. Это событие стало столь значимым для новозеландских ученых, что по их требованию на время пребывания кита в гавани было полностью остановлено все движение судов. Также его приход побудил новозеландских ученых создать новую стратегию управления и развития популяций этих животных. "Восстановление популяции южных гладких китов у побережья Новой Зеландии станет хорошим примером того, как мы можем управлять популяциями, сохранять и развивать их", - рассказала доктор Кэрролл.

В своем более раннем исследовании ученые из университета Окленда уже показали, как формируется миграционное поведение китов и это, по словам доктора, должно стать основой для управления популяцией южных гладких китов в Новой Зеландии. "Детеныши китов перенимают знания о местах зимовок от родителей и происходит это в первый год их жизни. Таким образом, если мы создадим подходящие условия для наших китов, они научат своих детей зимовать здесь", - уточняет эколог.

Сейчас, по данным экологов, популяция южных китов у новозеландского побережья составляет около 2 тыс. особей, однако они предпочитают зимовать у более мелких островов, не приближаясь к крупным гаваням. "Этот первый визит в бухту Веллингтона дает надежду на то, что мы сможем вернуть гладких китов к нашим берегам", - уточняет Кэрролл. По словам эколога, детеныши, родившиеся и перезимовавшие у побережья Новой Зеландии, запомнят новое место для зимовки и смогут передать эти знания новым поколениям.

Южный гладкий кит - вид семейства гладких китов, обитающего в субполярных и умеренных широтах Южного океана. Этих животных регулярно наблюдают у берегов Южной Америки, Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии и небольших субантарктических островов. Зимой они мигрируют в более теплые морские регионы, а летом в поисках пищи передвигаются к югу. Южные киты могут достигать в длину 18 м и весить до 80 т.