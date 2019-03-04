На Украине сторонники "новой церкви" с помощью радикалов захватили храм канонической УПЦ

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожан и захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области. В нападении участвовали радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), сообщил в понедельник информационно-просветительский отдел УПЦ.

"В селе Гнездичное Тернопольской области 3 марта сторонники ПЦУ с помощью радикалов националистической организации "Правого сектора" завладели храмом Преображенской религиозной общины УПЦ. Руководил процессом и лично принимал участие в избиении верующих скандальный "клирик Киевского патриархата" Иван Лесик, в свое время "прославившийся" политическим рэкетом", - говорится в сообщении.

По словам настоятеля прихода УПЦ протоиерея Стефана Балана, сторонники "новой церкви" уже пытались захватить храм ранее. "Месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось завладеть храмом, они потребовали, чтобы для сохранения мира в деревне богослужения совершались поочередно на улице", - отметил протоиерей. По его словам, храм опечатали, ключи от храма находились у сторонников ПЦУ. "Сегодня община ПЦУ во главе с псевдоотцом Лесиком нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать "богослужения", - отметил священник, добавив, что, когда по завершении службы в храм зашли верующие УПЦ и попросили предоставить возможность и им совершить богослужение, последовал отказ.

По словам Балана, пока продолжались переговоры, вход в храм блокировали около 20 радикалов, после чего экстремисты начали бить и выталкивать на улицу верующих УПЦ.