Власти Тамбовской области не будут отстранять директора аэропорта

ТАМБОВ, 4 марта. /ТАСС/. Директор аэропорта Тамбов Олег Ерченко не будет отстранен от работы, несмотря на уголовное дело о растрате, возбужденное в отношении него. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктор Вакульчик.

"Никто его от работы не отстраняет и отстранять не будет. Само уголовное дело пока не предоставлено [в суд], и обвинения как такового нет. Позиция администрации такая, что Ерченко будет работать и дальше", - сказал Вакульчик.

Мичуринская транспортная прокуратура 27 февраля возбудила уголовное дело в отношении директора аэропорта по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). В ходе контрольных мероприятий были выявлены нарушения законодательства о закупках. По версии прокуратуры, Ерченко издавал распоряжения о собственном командировании в Москву с оплатой расходов на сумму около 140 тыс. рублей. Однако возмещению эти расходы не подлежали, так как директор аэропорта проживает в Москве на постоянной основе, отмечали в прокуратуре.

Аэропорт Тамбова находится в собственности Тамбовской области с 2010 года. Может принимать воздушные суда малой вместимости, такие как Ту-134, Ил-18, Ан-12, Embraer EMJ-145, Bombardier CRJ-100/200 и другие. Из Тамбова осуществляются регулярные пассажирские перевозки в Москву и Санкт-Петербург, в летний сезон - в Сочи и Симферополь. В 2018 году тамбовский аэропорт обслужил около 30 тыс. пассажиров.