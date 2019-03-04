Экс-глава Коми Гайзер подал иск о защите чести к "АиФ" за статью о часах и офшорах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера к изданию "Аргументы и факты". Об этом ТАСС сообщила его адвокат Дарья Евменина.

"Басманный суд принял к рассмотрению иск Гайзера к "Аргументам и фактам" о признании распространенных сведений, не соответствующими действительности. В феврале прошлого года издание опубликовало статью об изъятых у Гайзера часах, оцененных в $1 млн, документах на офшоры и документах на частный самолет", - сказала адвокат, отметив, что "все эти сведения не соответствуют действительности".

Евменина рассказала, что ранее защита была лишена возможности доказать, что сведения, распространенные об изъятых у бывшего губернатора Коми вещах, являются ложью, но после исследования материалов в суде были получены протоколы обысков. "У нас были отобраны подписки о неразглашении данных предварительного расследования, к этим данным относятся и содержание протоколов обысков. Теперь, когда все эти документы исследованы в открытом судебном заседании, мы получили копии протоколов обыска и обратились в суд за защитой прав Гайзера", - пояснила она.

В иске Гайзер просит признать сведения, распространенные в статье под названием "Борьба с коррупцией: эстафету в череде разоблачений перенял Дагестан", несоответствующими действительности и просит опубликовать опровержение. Требования о компенсации морального вреда экс-глава Коми не заявил.

Гайзер планирует лично участвовать в рассмотрении иска и подал соответствующее ходатайство.

Дело Гайзера

В ноябре прошлого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще десяти фигурантов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности указом президента РФ в связи с утратой доверия.

В настоящее время время по делу суд назначил повторную экспертизу рыночной стоимости ООО "СПК" и ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", акции которой, по версии следствия, похитил Гайзер и другие фигуранты дела.