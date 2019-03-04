Рособрнадзор отказал в аккредитации Кубанскому социально-экономическому институту

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации Кубанскому социально- экономическому институту (КСЭИ) в Краснодаре. Приказ опубликован на сайте ведомства.

"Отказать автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Кубанский социально-экономический институт" в государственной аккредитации образовательной деятельности", - говорится в документе.

Уточняется, что в аккредитации вузу отказано в отношении уровня профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки "Техносферная безопасность и природообустройство (специалитет)".

Кубанский социально-экономический институт создан в 1997 году. Как отмечается на сайте вуза, на четырех факультетах обучается порядка 2300 студентов на очной и заочной формах обучения.

Наличие свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Учредитель вуза обязан перевести студентов с их согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).